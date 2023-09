Na konferenci na Bledu izpostavili pozitivne učinke konoplje v medicini

Bled, 8. septembra - Bled danes gosti mednarodno konferenco o nastajajoči industriji konoplje. Strokovnjaki so predstavili pozitivne učinke uporabe konoplje v zdravstvene namene in izpostavil potrebo bo okrepitvi raziskav in sprejemu ustrezne regulative. Prepričani so, da je tudi v Sloveniji pravi trenutek za modernizacijo zakonodaje in legalizacijo.