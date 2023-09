Na Kubi aretirali več oseb zaradi novačenja za rusko vojno v Ukrajini

Havana, 8. septembra - Na Kubi so aretirali 17 oseb, ki jih sumijo sodelovanja pri rekrutiranju moških za sodelovanje v vojni v Ukrajini na strani Rusije, so v četrtek sporočili s kubanskega notranjega ministrstva. Že pred tem so oblasti sporočile, da so odkrili mrežo tihotapcev in da jim je uspelo preprečiti nekaj poskusov novačenja borcev.