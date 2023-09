Na gospodarskem forumu Koroške o nujnosti hitre cesti in priložnostih po ujmi

Radlje ob Dravi, 8. septembra - Na gospodarskem forumu koroške regije, ki sta se ga danes v Radljah ob Dravi udeležila tudi ministra Emilija Stojmenova Duh in Matjaž Han, je slednji poudaril nujnost izgradnje hitre ceste za regijo. Govorniki so ugotavljali tudi, da so že zdaj številna podjetja zelo inovativna in da nedavna ujma kljub veliki škodi lahko ponuja tudi priložnosti.