V Podčetrtku skupna seja občinskih svetov Podčetrtka in občine Zagorska Sela

Podčetrtek, 10. septembra - V Podčetrtku bo danes potekala skupna seja občinskih svetov Podčetrtka in hrvaške občine Zagorska Sela, na kateri bodo spregovorili o aktualnih temah in projektih na območju Turistične cone Sotla-dolina izvirov zdravja. Kot je za STA povedal župan Podčetrtka Peter Misja, bodo tako spregovorili o sanaciji in čiščenju reke Sotle in območja Vonarja.