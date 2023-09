Pred vrhom G20 se vrstijo ugibanja, ali se bo Indija preimenovala v Bharat

New Delhi, 8. septembra - Pred vrhom držav G20 v New Delhiju so vse glasnejša ugibanja, ali se bo Indija v prihodnje imenovala Bharat. V uradnem vabilu na vrh so namreč predsednico države gostiteljice Droupadi Murmu zapisali kot predsednico Bharata in ne Indije. Bharat je sicer staro poimenovanje za Indijo, ki pa je zapisano tudi v ustavi.