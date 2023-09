Voznika v naselju vozila 122 in 130 kilometrov na uro

Koper, 8. septembra - Koprski prometni policisti so v sredo dopoldne v naselju Prade, kjer je hitrost omejena na 50 kilometrov na uro, vozniku osebnega avtomobila izmerili hitrost 122 kilometrov na uro in vozilu za njim 130 kilometrov na uro. Za prekrška je predpisana globa 1200 evrov in 18 kazenskih točk ter odvzem vozniškega dovoljenja, so sporočili s policije.