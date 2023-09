Na območju Žalca policija preiskuje umor 42-letnega moškega

Žalec, 8. septembra - Na območju Žalca policija preiskuje torkov umor 42-letnega moškega, ki je bil ustreljen s strelnim orožjem in je umrl. Pokojni je tujec, ki je v Sloveniji opravljal različna dela in je sam živel v eni od sob v večstanovanjski zgradbi, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.