DEM v osmih mesecih že presegel lansko celoletno proizvodnjo

Maribor, 10. septembra - Dravske elektrarne Maribor (DEM) so v prvih osmih mesecih proizvedle skoraj 1950 gigavatnih ur (GWh) električne energije, kar je okoli 18 odstotkov več, kot so načrtovali za to obdobje. S tem so že presegli lansko celoletno proizvodnjo, ki je bila zaradi izredno sušnega poletja ena bolj skromnih.