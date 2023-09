Srbija prvi finalist košarkarskega SP

Manila, 8. septembra - Košarkarji Srbije so prvi finalisti svetovnega prvenstva na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji. V prvem današnjem polfinalu v Manili so premagali Kanado s 95:86 (23:15, 52:39, 75:63). V finalu se bodo pomerili z zmagovalcem dvoboja med ZDA in Nemčijo.