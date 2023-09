FAO: Cene riža po indijski omejitvi izvoza najvišje v 15 letih

Pariz, 8. septembra - Cene riža so avgusta dosegle najvišje ravni v 15 letih, potem ko je Indija julija omejila izvoz te žitarice, je v mesečnem poročilu zapisala Organizacija ZN za hrano in kmetijstvo (FAO). Medtem ko so se globalne cene hrane v osmem mesecu znižale, se je riž po navedbah organizacije podražil za 9,8 odstotka.