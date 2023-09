Pogostejše spletne prevare po ujmah opažajo tudi v varnih hišah in materinskih domovih

Ljubljana, 8. septembra - Po ujmah se na spletu pojavlja vse več prevar, na kar so poleg policije opozorili tudi v sekciji za varne hiše, materinske domove in sorodne organizacije, ki deluje pri Socialni zbornici Slovenije. V sekciji svetujejo, da je treba biti v primeru darovanja zelo previden in vedno preveriti istovetnost organizacije, ki ji pomoč namenjamo.