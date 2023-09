Hotel InterContinental in Delta Holding za obnovo domov na poplavljenih območjih namenila 100.000 evrov

Ljubljana, 8. septembra - Ljubljanski Hotel InterContinental in njegov lastnik Delta Holding sta se pridružila akciji za pomoč prebivalcem Slovenije, ki so jih v začetku avgusta prizadele katastrofalne poplave. Skupaj bosta donirala 100.000 evrov denarne in nedenarne pomoči, namenjena pa bo prebivalcem na najbolj prizadetih območjih za čimprejšnjo obnovo domov.