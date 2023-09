V Čepovanu in Lokovcu saniranih večina poškodovanih streh

Čepovan, 8. septembra - V Čepovanu in Lokovcu v Mestni občini Nova Gorica, ki ju je 25. julija prizadel orkanski veter, jim je do zdaj uspelo sanirati okoli 90 odstotkov poškodovanih objektov, ostali so le še tisti, kjer ljudje ne živijo stalno. Neurje je precejšnjo škodo povzročilo tudi v podjetju Gonzaga, kjer pa sanacija še poteka.