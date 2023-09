Svet EU za sporazum o sodelovanju med Frontexom in Albanijo

Bruselj, 8. septembra - Svet EU je sprejel sklep o podpisu sporazuma med Albanijo in evropsko agencijo za nadzor meja Frontex, kar bo omogočilo skupne operacije in napotitev ekip agencije v Albanijo, so sporočili iz Bruslja. Posodobljen sporazum bo nadomestil trenutno obstoječega iz leta 2019, potem ko ga bo potrdil še Evropski parlament.