V Grčiji zaradi poplav številne vasi odrezane od sveta

Atene, 8. septembra - V Grčiji, ki so jo ta teden prizadele katastrofalne poplave, so številne vasi še vedno odrezane od sveta. Reševalci si medtem še vedno prizadevajo spraviti na varno prebivalce poplavljenih krajev. Kot je danes za televizijo ERT News dejal tiskovni predstavnik gasilcev, so doslej rešili že skoraj 2000 ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.