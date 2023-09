S shranjevanjem semen v ohranjanje travnikov

Ljubljana/Postojna, 10. septembra - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) s partnerji izvaja projekt Life for Seeds, v okviru katerega želijo z vzpostavitvijo semenske banke poskrbeti za ohranjanje prioritetnih travniških habitatnih tipov v Sloveniji. Osredotočajo se na varstvo presihajočih jezer, suhih travnikov z orhidejami in travnikov z navadnim volkom.