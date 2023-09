Hit išče novega predsednika uprave

Nova Gorica, 8. septembra - Nadzorni svet novogoriške družbe Hit je v časniku Delo danes objavil razpis za predsednika uprave. Kandidati morajo imeti najmanj pet let delovnih izkušenj pri vodenju večjih poslovnih sistemov, zaželene so tudi izkušnje s področja igralništva in turizma. Prijave morajo poslati do vključno 25. septembra.