V pripravi ukrepi za sanacijo celotne Mežiške in verjetno tudi dela Dravske doline

Ljubljana/Črna na Koroškem/Dravograd, 8. septembra - Po ujmi, ki je s težkimi kovinami onesnažen mulj nanosila po celotni Mežiški dolini in tudi v Dravsko dolino, na ministrstvu za okolje skupaj z NIJZ pripravljajo "nabor ukrepov za sanacijo celotne Mežiške doline in verjetno, glede na rezultate, tudi del Dravske doline", so za STA pojasnili na ministrstvu. Takšno sanacijo pričakujejo tudi župani.