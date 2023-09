Na Obrežju pri prevozu migrantov ujeli Bolgara, Italijana in Hrvata

Obrežje, 8. septembra - Policisti policijske postaje za izravnalne ukrepe s sedežem na Obrežju so v zadnjih dneh pri prevozu migrantov prijeli 52-letnega Bolgara, 37-letnega Italijana in 35-letnega Hrvata. Vsem trem so zasegli vozila in jih kazensko ovadili, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.