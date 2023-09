Vreme: Danes pretežno jasno

Ljubljana, 8. septembra - Danes bo precej jasno. V notranjosti Primorske bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah kratkotrajna megla. Predvsem v Vipavski dolini in na Krasu bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 8 do 13, v krajih z burjo okoli 15, najvišje dnevne od 24 do 28, na Goriškem do 30 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno in čez dan precej toplo vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje z vzhodnimi vetrovi priteka topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v soboto bo pretežno jasno. V Kvarnerju bo pihala šibka do zmerna burja.

Biovreme: Danes in v soboto bo vpliv vremena na počutje ugoden in spodbuden.