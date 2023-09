Nafta cenejša

Singapur, 8. septembra - Cene nafte so se danes nekoliko znižale, na tedenski ravni pa so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pridobile. Na cene na eni strani pritiska šibko gospodarstvo Kitajske, ki je pomembna porabnica nafte, na drugi pa jih spodbuja manjše črpanje velikih izvoznic, kot sta Savdska Arabija in Rusija.