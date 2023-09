Messi s prostega strela Argentini prinesel uvodno zmago v kvalifikacijah za SP

Buenos Aires, 8. septembra - Sinoči po slovenskem času so s kvalifikacijami za prihajajoče nogometno svetovno prvenstvo 2026 v Kanadi, Mehiki in ZDA začele reprezentance v Južni Ameriki. Na delu so bili že svetovni prvaki Argentinci, ki so po zaslugi prvega zvezdnika Lionela Messija, ta je s prostega strela dosegel edini gol na tekmi, premagali Ekvador.