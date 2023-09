Šentiljski policisti pri paru v Cirknici našli deset kilogramov konoplje

Šentilj, 8. septembra - Šentiljski policisti so v torek na območju Cirknice na podlagi odredbe pristojnega sodišča opravili hišno preiskavo, v kateri so pri 40-letniku in 33-letnici našli in zasegli približno deset kilogramov posušenih rastlinskih delcev, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo konopljo. Ob tem so zasegli še štiri večje sadike konoplje.