Mariborska obrtno-podjetniška zbornica obeležuje 50 let delovanja

Maribor, 8. septembra - Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor bo z današnjo slovesnostjo, na kateri bodo podelili priznanja članom za dolgoletno obrtniško in podjetniško udejstvovanje, obeležila 50 let delovanja. Kot ob tem poudarjajo, so skozi pet desetletij svojega obstoja postali pomembno vozlišče za povezovanje, izobraževanje ter podporo članom in podjetjem.