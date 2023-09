Gauff in Sabalenka finalistki v New Yorku

New York, 8. septembra - Američanka Coco Gauff in Belorusinja Arina Sabalenka sta finalistki zadnjega teniškega turnirja za grand slam v sezoni, odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Devetnajstletna domačinka je v polfinalu premagala Čehinjo Karolino Muchova s 6:4 in 7:5, Sabalenka pa je po več kot dveh urah in pol ugnala Američanko Madison Keys z 0:6, 7:6 (1) in 7:6 (5).