Ljubljana, 7. septembra - Nogometaši Francije so v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2024, ki bo v Nemčiji, v skupini B dosegli še peto zmago v petem nastopu. Tokrat so doma z 2:0 ugnali Irce. V isti skupini je Nizozemska ugnala Grčijo s 3:0 in se povzpela na drugo mesto na razpredelnici.