Newyorške borze končale neenotno

New York, 7. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Delnice na Wall Streetu so večinoma padle zaradi zaskrbljenosti glede politike višjih obrestnih mer, Applove delnice pa so znova padle zaradi nepredvidljivih razmer na Kitajskem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.