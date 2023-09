ZN: Nasilje nad starejšimi je še vedno spregledano in ima daljnosežne posledice

Ljubljana, 9. septembra - Nasilje nad starejšimi je še vedno spregledano in ima daljnosežne posledice na psihično in fizično stanje starejših, ugotavlja poročilo, ki ga je za Združene narode (ZN) pripravila neodvisna strokovnjakinja Claudia Mahler. Države bi se morale na to perečo problematiko celostno odzivati in uveljaviti več področnih zakonov.