Na konstitutivni seji sveta NIJZ za predsednika znova izvolili Mitjo Blaganjeta

Ljubljana, 7. septembra - Na konstitutivni seji sveta Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so za predsednika znova izvolili Mitjo Blaganjeta, za podpredsednika pa so svetniki izvolili Ana Galičiča. Svetniki so na seji sprejeli tudi poslovnik o delu sveta zavoda in pravilnik o volitvah predstavnika delavcev v svetu NIJZ, so sporočili z NIJZ.