Evropa skupno obljubila 156 milijard evrov pomoči za Ukrajino

Kiel, 7. septembra - Finančna in druga pomoč, ki jo je Evropa skupno obljubila Ukrajini, znaša 156 milijard evrov, kažejo danes objavljeni podatki nemškega inštituta za gospodarske raziskave Ifw. V znesku je všteta pomoč, ki so jo Ukrajini obljubile Evropska unija in njene članice, pa tudi evropske države, ki niso članice EU, kot sta Velika Britanija in Norveška.