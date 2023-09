Evropske borze neenotno, evro cenejši, cene nafte brez večjih sprememb

London/Frankfurt/Pariz, 7. septembra - Indeksi na pomembnejših borzah v Evropi danes niso imeli enotne smeri. Na razpoloženje vlagateljev so vplivale predvsem skrbi glede kitajskega gospodarstva in morebitnega novega dviga obrestnih mer v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vrednost evra se je znižala, cene nafte pa so blizu izhodišč.