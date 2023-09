Za odpravo posledic majskih neurij 9,7 milijona evrov

Ljubljana, 7. septembra - Vlada je danes sprejela dva predhodna programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami, ki so državo prizadela med 6. in 7. ter med 14. in 23. majem. Po programih bodo iz proračunske rezerve državnega proračuna za odpravo posledic teh neurij namenili 9,73 milijona evrov, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.