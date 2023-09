Vlada določila besedilo predloga novele zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti

Ljubljana, 7. septembra - Vlada je danes določila besedilo predloga novele o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti in ga bo poslala v obravnavo DZ. S predlogom želi poenostaviti postopke javnega naročanja in z različnimi rešitvami doseči večjo transparentnost pri javnih naročilih. Razširja tudi nabor prekrškov pri izvajanju postopkov javnih naročil.