Vlada potrdila program dela komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč za tekoče leto

Ljubljana, 7. septembra - Vlada je na današnji seji potrdila program dela komisije vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč in finančni načrt dela za tekoče leto, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Sredstva za delo komisije so zagotovljena v letošnjem proračunu Uprave RS za vojaško dediščino in ministrstva za obrambo v višini 854.440 evrov.