Voditelji nemških zveznih držav pozvali k omilitvi zaščite volka v EU

Bruselj, 7. septembra - Potem ko je na začetku tedna Evropska komisija nakazala možnost glede spremembe statusa zaščite volka v EU, so k temu danes pozvali voditelji 16 nemških zveznih držav. Kot so izpostavili, bi morala komisija omiliti zaščito volkov in državam dovoliti izvajanje drugačne politike upravljanja s temi divjimi živalmi.