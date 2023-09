Vlada ustanovila službo za obnovo po poplavah in plazovih

Ljubljana, 7. septembra - Vlada je na današnji seji ustanovila službo za obnovo po poplavah in plazovih, ki jo bo vodil državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Boštjan Šefic. Med njenimi prednostnimi nalogami je organizacijska, strokovna in druga pomoč pri delovanju vlade in usklajevanju dela ministrstev v zvezi z odpravo posledic poplav in plazov.