Ljubljana, 10. septembra - S septembrom je v koordinaciji Nacionalnega inštituta za biologijo stekel čezmejni projekt E-NAT2CARE, ki krepi čezmejne vezi za ohranjanje in obnavljanje območij Nature 2000 v obmejnem prostoru. Cilj je ohranjati in obnavljati biotsko raznovrstnost od Alp do kraške pokrajine, na območju Veneta in Furlanije-Julijske krajine ter Zahodne Slovenije.