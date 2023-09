Ljubljanska borza: Indeks v zelenem

Ljubljana, 7. septembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes pridobil 0,85 odstotka in se ustavil pri 1178,94 točke. Nad gladino so indeks potisnile predvsem delnice Zavarovalnice Triglav in Krke. Slednje se bile tudi najbolj prometne; vlagatelji so z njimi opravili za dobrih 400.000 evrov poslov. Skupni promet je dosegel 769.836 evrov.