Ob svetovnem dnevu fizioterapije izpostavili pomenu fizioterapevtov pri zdravljenju artritisa

Ljubljana, 8. septembra - Svetovni dan fizioterapije, ki ga vsako leto obeležujejo 8. septembra, letos osvetljuje artritis in pomen fizioterapevtov pri njegovem zdravljenju in obravnavi. Fizioterapevti lahko pacientom pomagajo pri obvladovanju simptomov artritisa ter povrnitvi kakovosti življenja, so ob dnevu poudarili strokovnjaki.