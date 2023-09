Okrepljeni avtobusni prevozi dijakov v Piran

Piran, 7. septembra - Dijakom Gimnazije, elektro in pomorske šole Piran, ki prihajajo iz zaledja Kopra, so v začetku šolskega leta dodelili dodaten šolski avtobus, pobudo za uvedbo direktne linije Koper-Izola-Piran pa še proučujejo, je navedel minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer v odgovoru na poslansko pobudo Mateja Tašnerja Vatovca iz Levice.