Do čistejšega zraka z ustreznim načinom ogrevanja in prezračevanjem

Maribor, 8. septembra - V okviru projekta Zelena celica časnika Večer so v četrtek na okrogli mizi ob mednarodnem dnevu čistega zraka spregovorili o izzivih pri ohranjanju čistega zraka v urbanem in ruralnem okolju. Med drugim so opozorili na ustrezno izbiro načina ogrevanja, nujnost rednega prezračevanja prostorov in previdnost pri obnavljanju objektov.