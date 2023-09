Haloški vinarji s projektom prilagajanja pridelave grozdja podnebnim spremembam

Zavrč, 7. septembra - Vinarska zadruga Haloze je skupaj z nekaj haloškimi vinarji, mariborsko kmetijsko fakulteto in Kmetijskih inštitutom Slovenije pod okriljem Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj izpeljala projekt prilagoditve pridelave grozdja na podnebne spremembe in ohranjanje biodiverzitete. Danes so v Zavrču predstavili nekatere rezultate projekta.