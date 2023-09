Gradnja Centra Rotovž v več pogledih izjemen projekt

pripravila Andreja Seršen Dobaj

Maribor, 18. septembra - Izgradnja Centra Rotovž, ki je eden največjih infrastrukturnih projektov na področju kulture v državi, je na okoli tretjini izvedbe. Gradnja sodobnega centra, v katerem bodo knjižnica, galerija in kino, je zelo zahtevna, saj poteka v starem mestnem jedru, z omejenim dostopom do gradbišča, prihaja tudi do nepričakovanih dodatnih del.