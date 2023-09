Mladi slovenski nogometaši zmagali v Sarajevu

Sarajevo, 7. septembra - Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je začela kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2025, ki ga bo gostila Slovaška. Izbranci Milenka Aćimovića so v Sarajevu premagali Bosno in Hercegovino z 2:1 (0:0). Naslednja preizkušnja mlade Slovence čaka v ponedeljek v Kopru proti Franciji, ki jo vodi nekdanji reprezentančni napadalec Thierry Henry.