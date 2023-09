Ministrstvo k oddaji končne ponudbe za osemkolesnike pozvalo Finsko, Poljsko, Romunijo in Italijo

Ljubljana, 7. septembra - Obrambni minister Marjan Šarec je v dopolnitvi odgovora na poslansko vprašanje Mihe Kordiša glede nakupa osemkolesnikov pojasnil, da so poslali dopis za oddajo ponudb ZDA, Finski, Poljski, Romuniji in Italiji ter prejeli odgovore od vseh. Od naštetih ministrstvo k oddaji končne ponudbe ni pozvalo le ZDA, so navedli v odgovoru.