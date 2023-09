Na okrogli mizi STA za premišljeno obnovo po ujmi

Ljubljana, 7. septembra - Ukrepi za obnovo po nedavni ujmi, ki je s poplavami in plazovi prizadela velik del države, morajo biti premišljeni in treba je zagotoviti, da bodo kakovostno izvedeni, so poudarili na današnji okrogli mizi STA Kluba v Ljubljani. Katastrofa je lahko priložnost za razmislek o drugačni zasnovi infrastrukture in o smeri razvoja, so menili.