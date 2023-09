V Mariboru poletelo prvo štirisedežno letalo na tekoči vodik

Maribor, 7. septembra - Nemško podjetje H2Fly je v sodelovanju s partnerskima družbama Pipistrel in Air Liquide danes na mariborskem letališču kot prvo na svetu izvedlo polet s štirisedežnim letalom, ki ga poganja tekoči vodik, in posadko. Kot je ob tem povedal prvi mož omenjenega podjetja Josef Kallo, so s tem mejnikom postali pionirji na poti k letalstvu brez emisij.