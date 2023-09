V Grčiji zaradi neurja zaprli dobrih 200 kilometrov osrednje avtoceste

Atene/Volos/Sofija, 7. septembra - Zaradi neurja Daniel, ki je v ponedeljek zajelo Grčijo, so tamkajšnje oblasti v sredo zvečer zaprle dobrih 200 kilometrov avtoceste med Atenami in Solunom. Zaradi močnega deževja in poplav so tudi ustavili železniški promet med mestoma. Število mrtvih je medtem naraslo na štiri, več ljudi pa je pogrešanih, vključno z avstrijskima mladoporočencema.