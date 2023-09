Latvija v prvi tekmi za peto mesto boljša od Italije

Manila, 7. septembra - Košarkarji Latvije so v prvi tekmi razvrstitve od petega do osmega mesta na svetovnem prvenstvu na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji premagali Italijane s 87:82 in jih v soboto čaka tekma za peto mesto. Tam se bodo pomerili z zmagovalcem dvoboja med Slovenijo in Litvo.