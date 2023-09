V Trstu prihodnji konec tedna festival dejavnosti Slovencev v Italiji

Ljubljana, 7. septembra - V Trstu bo prihodnji konec tedna potekal festival slovenskih organizacij v Italiji. Na Slofestu, ki ga pripravljajo bienalno, se bo zvrstilo okoli 60 dogodkov, od razstav in predstav do koncertov in pogovorov. Temu so dodali tudi rekreativni program in program za šole. Po besedah organizatorjev želi biti Slofest preplet jezikov.